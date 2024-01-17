Ученые заявили, что кофе помогает бороться с болезнями Паркинсона и Альцгеймера
Итальянские ученые из Университета Фоджи и Университета Бари обнаружили связь между употреблением кофе и снижением риска развития болезней Паркинсона и Альцгеймера. Исследование опубликовано в журнале Neural Regeneration Research.
Так, исследователи выяснили, что кофеин может оказывать положительное влияние на моторику и помогает справиться с тремором. Так, при употреблении кофе риск развития болезни Паркинсона может снизиться на 29%, а болезни Альцгеймера – на 65%.
Ранее японские ученые выяснили, что кофе может замедлить процесс старения, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru