Ученые заявили, что кофе помогает бороться с болезнями Паркинсона и Альцгеймера

Итальянские ученые из Университета Фоджи и Университета Бари обнаружили связь между употреблением кофе и снижением риска развития болезней Паркинсона и Альцгеймера. Исследование опубликовано в журнале Neural Regeneration Research.

Ученый заявила, что у оптимистов иммунитет в принципе лучше, чем у пессимистов

Так, исследователи выяснили, что кофеин может оказывать положительное влияние на моторику и помогает справиться с тремором. Так, при употреблении кофе риск развития болезни Паркинсона может снизиться на 29%, а болезни Альцгеймера – на 65%.

Ранее японские ученые выяснили, что кофе может замедлить процесс старения, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Мурад Оруджев
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