Бактерии, устойчивые к антибиотикам существовали очень давно, и медицина знает, как с ними бороться другими методами. Вспышки таких инфекций на Украине ожидаемы и не представляют опасности, рассказал кандидат биологических наук, бактериолог Михаил Супотницкий в беседе с НСН.



Европейские СМИ обеспокоились тем, что инфекции среди военнослужащих ВСУ перестают реагировать на большинство антибиотиков. В результате некачественной медпомощи вырабатывается резистентность к распространенным методам лечения и возвращаются заболевания, долгие годы не появлявшиеся в Европе. Об этом сообщили РИА Новости. Супотницкий предложил не обращать внимания на такие публикации.