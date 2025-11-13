Биолог призвал не бояться супербактерий с Украины
Всплеск заболеваний инфекциями, которые не лечатся антибиотиками, не должен никого пугать, заявил НСН Михаил Супотницкий.
Бактерии, устойчивые к антибиотикам существовали очень давно, и медицина знает, как с ними бороться другими методами. Вспышки таких инфекций на Украине ожидаемы и не представляют опасности, рассказал кандидат биологических наук, бактериолог Михаил Супотницкий в беседе с НСН.
Европейские СМИ обеспокоились тем, что инфекции среди военнослужащих ВСУ перестают реагировать на большинство антибиотиков. В результате некачественной медпомощи вырабатывается резистентность к распространенным методам лечения и возвращаются заболевания, долгие годы не появлявшиеся в Европе. Об этом сообщили РИА Новости. Супотницкий предложил не обращать внимания на такие публикации.
«Такие комментарии часто дают люди, далекие от профессиональных знаний. Они работают на публику и шокируют людей. Устойчивые к антибиотикам бактерии существовали еще до появления таких лекарств. Обычно такие микроорганизмы появляются в случае каких-то тяжелых хронических патологий. Война, как писал выдающийся российский хирург Николай Пирогов, это травматическая эпидемия. Люди покалеченные, обожженные — у них легко развиваются заболевания, которые обычно не имеют шансов у людей с нормальной иммунной системой. Такие бактерии обычно вызывают гнойные инфекции, которые можно удалить хирургическим путем. А те, кто распространяет панику, скорее всего, хотят получить грант на разработку собственного нового препарата», — отметил он.
Ранее врач и телеведущий Александр Мясников объяснил НСН, почему эра антибиотиков закончилась.
