«Общая тенденция такая, что при неправильном лечении антибиотиками появляется устойчивость бактерий к лекарству. Наиболее частая ошибка — когда начинают принимать антибиотик и преждевременно прекращают лечение, когда наступает облегчение. При этом люди не понимают, что, с одной стороны, антибиотики не обладают никакой токсичностью, с другой стороны, они наиболее опасны, когда их недостаточно применяют. Идет отбор бактерий, которые менее устойчивы к антибиотикам, а после прекращения приема более устойчивые бактерии начинают снова размножаться, и при последующем лечении антибиотик может не подействовать, возникает такой устойчивый вариант бактерии. К сожалению, от этого никуда не денешься, поэтому в мире постоянно идет поиск новых антибиотиков и создание таких средств, которые будут снижать вероятность того, что такие устойчивые варианты будут возникать. Очень многие возбудители болезни в результате неправильной терапии стали устойчивыми к приему антибиотиков, которые сейчас используются в медицине. Выходом может стать применение альтернативных методов противобактериальной терапии, например, бактериофагов, которые могут размножаться в бактериях и их убивать», — сказал Чумаков.

Собеседник НСН добавил, что при назначении лечения врачи учитывают и негативные последствия после приема самих антибиотиков.

«Есть определенные схемы, по которым антибиотики назначаются. Дело даже не во врачах, а в том, что пациенты не соблюдают в полной мере врачебные показания. Например, такой хороший антибиотик, как амоксиклав, который содержит два компонента, один из которых направлен как раз на то, чтобы у бактерий не возникала устойчивость, назначают по три таблетки в течение семи дней. Людей пугает, что такие большие таблетки и что их надо так долго принимать. Его прекращают принимать через три-четыре дня, когда все ослабло. Надо проводить разъяснительную работу, чтобы пациенты не увиливали от приема антибиотиков. Понятно, что бывают и осложнения от приема самих антибиотиков, возникает дисбактериоз, когда полезные бактерии, например, в кишечнике, под действием антибиотиков погибают, и это приводит к неприятным последствиям. Но врачи обычно обращают внимание и на эти неприятные последствия, назначают также противогрибковые препараты. Надо просто прислушиваться к советам врачей», — подытожил он.

