«Привыкайте!»: Мясников указал на рост супербактерий, устойчивых к антибиотикам
За несколько десятков лет люди нарушили естественный микробиом организма приемом лекарств, и теперь человечество расплачивается за это ростом заболеваний, заявил НСН Александр Мясников.
Эпоха антибиотиков и правда прошла, однако в то же время у человека постепенно вырабатывается иммунитет к новым супербактериям, рассказал НСН главврач столичной больницы №71 и телеведущий Александр Мясников.
Стремительно растущее количество микроорганизмов ведет к снижению эффективности антибиотиков, сообщил таблоид Bild. Так, президент Общества инфекционной терапии Матиас Плетц заявил, что мир теряет достижения современной медицины и возвращается к временам до открытия пенициллина. Среди основных причин издание называет рост туризма после пандемии коронавируса и потребление антибиотиков даже при респираторных заболеваниях. Мясников заявил, что эта проблема действительно стоит очень остро.
«Проблема очень острая, и я могу сказать, что абсолютно согласен, что эра антибиотиков закончилась. Причем мы, скорее всего, сделать уже ничего не сможем. Тут еще проблема не только в том, что резистентность распространяется. Дело в том, что появились другие супербактерии. Те новые появляющиеся супербактерии, например, туберкулез, гонорея и другие, они изначально резистентны, на них антибиотики не воздействуют. Их становится все больше. Мы видим в реанимации пациентов, которым дают все известные антибиотики, но они уже ничего не решают. Я не думаю, что мы начнем умирать, потому что опять возникает вопрос естественного иммунитета. Мы же много тысяч лет жили без антибиотиков и только последние 80 лет ими пользуемся. Уже сегодня мы от многих болезней живем без антибиотиков, от тех супербактерий, которые стремительно распространяются. Та супергонорея началась два года назад с двух случаев, а сегодня это уже тысяча случаев. Резистентный туберкулез был только в Африке, а сегодня - уже в 80 странах. Привыкайте», - рассказал Мясников.
Мясников упомянул супергонорею, вспышка которой случилась в Китае несколько лет назад. Исследования в 2022 году показали, что более 97% образцов возбудителей гонореи, выделенных у больных, были устойчивы к антибиотикам.
Также, по его словам, человечество за несколько десятилетий нарушило естественный микробиом организма, бесконечно принимая разные лекарства, и теперь «расплачивается» ростом болезней.
«Что касается финансирования: фармкомпаниям не выгодно делать резервные антибиотики – это миллиардные вложения и не на продажу, а в резерв. Поэтому правительства делают предоплату ваучера в один миллиард, и тогда они производят лекарство. Так получилось, что мы за несколько десятилетий взломали экологическое равновесие, растревожили человеческий микробиом и расплачиваемся, как я думаю, ростом онкологии и сердечных заболеваний», - подытожил он.
Ранее кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков заявил НСН, что перебои с поставками антибиотиков происходят, но катастрофического дефицита нет, так как у всех препаратов есть аналоги, которые могут быть назначены при лечении.
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