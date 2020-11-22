Биолог предупредила о двух пугающих особенностях мутировавшего коронавируса
Повышенная заразность и отсутствие иммунитета к мутации коронавируса – об этих двух опасных особенностях штамма COVID-19 рассказала профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.
По словам Барановой, в Дании готовится публикация о коронавирусе у норок. В ней упоминается о четырех мутациях штамма, которые выявили у животных, сообщает РИА Новости.
«Штамм с этими мутациями способен выделять больше вируса… К чему это может привести, если такой вирус начнет в популяции человека гулять? Будет больше так называемых «суперраспространителей», — заявила Баранова.
По ее словам, наиболее пугающей особенностью мутации штамма является неспособность антител у переболевших оригинальным коронавирусом нейтрализовать новый вид вируса. Об этом пишет Газета.ru
Ранее доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов в эфире НСН рассказал, стоит ли властям вновь ввести карантин.
«Пандемия остановится естественным путем, когда количество контактировавших с вирусом достигнет 60-70% населения региона, страны, континента, планеты. Любыми ограничительными мерами мы можем лишь затормозить этот процесс. Если же система здравоохранения справляется, то можно отпустить тормоза, тогда люди быстрее переболеют и пандемия прекратится. По этому пути идет Швеция, которую многие за это критикуют», - заявил ученый.
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