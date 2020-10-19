В России не выявили принципиально новых штаммов коронавируса
Штаммов коронавируса, разительно отличающихся от уже известных вариантов, циркулирующих в других странах, в России не выявлено. Об этом заявили в пресс-службе Роспотребнадзора.
Там подчеркнули, что в России постоянно ведется изучение генетического разнообразия циркулирующих вариантов COVID-19, ежемесячно полностью расшифровывают более 150 геномов — получаемые данные используются для анализа актуальности диагностических тест-систем.
Напомним, ранее в понедельник, 19 октября, стало известно, что телерадиокомпания NRK сообщила о том, что норвежские медики обнаружили новую для королевства разновидность коронавируса, которая, по их данным, ранее нигде не встречалась.
Кроме того, до этого ученые из Университета штата Джорджия заявили о возможности создать лекарство от всех типов коронавирусной инфекции. COVID-19 имеет схожие слабые места с другими видами коронавируса, что может дать возможность создать одно лекарство от всех этих видов, пишет журнал Science.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru