В России не выявили принципиально новых штаммов коронавируса

Штаммов коронавируса, разительно отличающихся от уже известных вариантов, циркулирующих в других странах, в России не выявлено. Об этом заявили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Там подчеркнули, что в России постоянно ведется изучение генетического разнообразия циркулирующих вариантов COVID-19, ежемесячно полностью расшифровывают более 150 геномов — получаемые данные используются для анализа актуальности диагностических тест-систем.

«Могли и помочь». Онищенко оценил версию искусственного происхождения COVID-19

Напомним, ранее в понедельник, 19 октября, стало известно, что телерадиокомпания NRK сообщила о том, что норвежские медики обнаружили новую для королевства разновидность коронавируса, которая, по их данным, ранее нигде не встречалась.

Кроме того, до этого ученые из Университета штата Джорджия заявили о возможности создать лекарство от всех типов коронавирусной инфекции. COVID-19 имеет схожие слабые места с другими видами коронавируса, что может дать возможность создать одно лекарство от всех этих видов, пишет журнал Science.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ЭпидемияЗаболеваниеРоссияКоронавирус
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры