В России не выявили принципиально новых штаммов коронавируса

Штаммов коронавируса, разительно отличающихся от уже известных вариантов, циркулирующих в других странах, в России не выявлено. Об этом заявили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Там подчеркнули, что в России постоянно ведется изучение генетического разнообразия циркулирующих вариантов COVID-19, ежемесячно полностью расшифровывают более 150 геномов — получаемые данные используются для анализа актуальности диагностических тест-систем.