СМИ: ЮАР отправит в другие страны образцы омикрон-штамма коронавируса
ЮАР готова поделиться с агентствами по биобезопасности других стран образцами омикрон-штамма. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на главу центра инноваций и реагирования на эпидемии в ЮАР Тулио де Оливейра.
«Мы сделаем с ним то же, что сделали с штаммом "бета" - направим образцы штамма всем основным агентствам по биобезопасности в мире», - заверил журналистов де Оливейра.
Такие запросы уже поступили от США и Великобритании. По его словам, рассылка будет осуществляться тольео через государственные организации, отмечает РИА Новости.
Ранее стало известно, что в странах Южной Африки обнаружили новый штамм коронавируса B.1.529, обладающий большим числом мутаций. ВОЗ провела экстренное заседание, по его итогам новый штамм определили как вызывающий беспокойство.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru