СМИ: ЮАР отправит в другие страны образцы омикрон-штамма коронавируса

«Мы сделаем с ним то же, что сделали с штаммом "бета" - направим образцы штамма всем основным агентствам по биобезопасности в мире», - заверил журналистов де Оливейра.

Такие запросы уже поступили от США и Великобритании. По его словам, рассылка будет осуществляться тольео через государственные организации, отмечает РИА Новости.

Ранее стало известно, что в странах Южной Африки обнаружили новый штамм коронавируса B.1.529, обладающий большим числом мутаций. ВОЗ провела экстренное заседание, по его итогам новый штамм определили как вызывающий беспокойство.

