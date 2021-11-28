Новый штамм коронавируса добрался до Европы
Первые случаи заражения новым штаммом COVID-19 «омикрон» выявлены в Германии, Италии и Чехии, передает агентство ANSA.
В Италии новый тип вируса выявили у полностью вакцинированного от коронавируса. Недавно он посетил Мозамбик, а когда вернулся на родину — сдал положительный тест на «омикрон».
В Германии COVID-19 с набором мутаций как у «омикрона», был выявлен у человека, прибывшего через аэропорт Франкфурта из ЮАР 21 ноября.
В Чехии проверяют на новый тип вируса человека, вернувшегося в страну из Намибии.
Ранее случаи заражения штаммом «омикрон» были в Великобритании, Бельгии, Гонконге и Израиле.
По мнению Эндрю Полларда, который руководил испытаниями вакцины от коронавируса AstraZeneca, в результате возникновения нового штамма COVID-19 омикрона, скорее всего, не возникнет новая волна пандемии.
Ранее стало известно, что в странах Южной Африки обнаружили новый штамм коронавируса B.1.529, обладающий большим числом мутаций. ВОЗ провела экстренное заседание, по его итогам новый штамм определили как вызывающий беспокойство.
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