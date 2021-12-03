Биолог Баранова рассказала об особенности «омикрона»

Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова рассказала об особенности новой разновидности коронавируса под название «омикрон», сообщает RT.

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«В случае с «дельтой» у нас два мутационных события в месте, которое распознаётся нейтрализующими антителами. А у «омикрона» их десять», — заявила эксперт. По ее словам, «это влияет на уход от антител».

«Понимаете, если в этой «балабашке» десять мест, к которым нельзя прицепиться [антителам], то это значит, что мест, куда можно прицепиться, уже осталось очень мало», — сказала Баранова. Она отметила, что в среднем по популяции иммунитет всё равно не снизится до нуля.

Напомним, в ЮАР вирусологи определили, как долго протекает инкубационный период при заражении омикрон-штаммом. По их данным, он равняется пяти суткам.

Ранее главный инфекционист США заявил, что «омикрон» сопротивляется действию вакцин.

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ФОТО: Arek Socha//Pixabay
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