Вирусологи: «Омикрон» проявляется через пять дней
В ЮАР вирусологи определили, как долго протекает инкубационный период при заражении омикрон-штаммом. По их данным, он равняется пяти суткам.
«У нового штамма совсем другая генетика по сравнению с дельта-штаммом, и поэтому сейчас трудно сказать, насколько тяжелые формы заболевания коронавирусом он вызывает», - заявил специалист по инфекционным заболеваниям Ричард Лесселлс.
Накануне ученый выступил перед парламентом ЮАР. По его словам, специалисты еще не имеют четкого представления о том, существуют ли тяжелые случаи заболевания или нет.
Лесселлс подчеркнул, что решающую роль в борьбе с вирусом по-прежнему играет вакцинация, а также соблюдение санитарных мер и ношение масок в общественных местах.
Ранее главный инфекционист США заявил, что «омикрон» сопротивляется действию вакцин.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,7 млн+33 389 / сут.
Умерли
278 тыс.+1 221 / сут.
Выздоровели
8,4 млн+35 185 / сут.
- Вирусологи: «Омикрон» проявляется через пять дней
- В Москве произошла массовая драка дворников. Видео
- «Китовую тюрьму» в Приморье демонтировали по решению прокуратуры
- Жительница Британии подала в суд на врача за то, что он позволил ей родиться
- Регионы получат около 6 млрд рублей на соцвыплаты на детей
- В МИД Турции призвали решить конфликт на Украине
- Лавров: Россия потребует, чтобы НАТО не продвигалась на Восток
- Эксперт назвал самый популярный новогодний подарок для детей
- Песков: Россия обеспокоена ситуацией на юго-востоке Украины
- «Гиперзвуковая гонка» и война полов: Saxo Bank представил «шок-прогноз» на 2022 год
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru