Вирусологи: «Омикрон» проявляется через пять дней

В ЮАР вирусологи определили, как долго протекает инкубационный период при заражении омикрон-штаммом. По их данным, он равняется пяти суткам.

«У нового штамма совсем другая генетика по сравнению с дельта-штаммом, и поэтому сейчас трудно сказать, насколько тяжелые формы заболевания коронавирусом он вызывает», - заявил специалист по инфекционным заболеваниям Ричард Лесселлс.

Накануне ученый выступил перед парламентом ЮАР. По его словам, специалисты еще не имеют четкого представления о том, существуют ли тяжелые случаи заболевания или нет.

Лесселлс подчеркнул, что решающую роль в борьбе с вирусом по-прежнему играет вакцинация, а также соблюдение санитарных мер и ношение масок в общественных местах.

Ранее главный инфекционист США заявил, что «омикрон» сопротивляется действию вакцин.

