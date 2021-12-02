Владелец клиник «Омикрон» подал иск против ВОЗ

Основатель сибирской сети офтальмологических клиник «Омикрон» Александр Падар потребовал от Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) переименовать новый штамм коронаивруса, сообщает Ura.ru.

ВОЗ не исключила, что «омикрон»-штамм заразнее других

С иском бизнесмен обратился в Московский арбитражный суд. ПО его словам, название его клиник является зарегистрированным товарным знаком в сфере медицины и здравоохранения, а ассоциация со штаммом COVID-19 наносит вред деловой репутации.

В документе говорится, что при вводе слова «омикрон» в поисковик выпадает информация, «несущая тревогу, страх, ужас и не имеющая ничего общего с медицинской деятельностью сети клиник», что грозит истцу колоссальными финансовыми потерями.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) присвоила обнаруженному в ЮАР новому штамму коронавируса название 15-й буквы греческого алфавита - «Омикрон».

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ФОТО: https://pixabay.com/
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