Владелец клиник «Омикрон» подал иск против ВОЗ
Основатель сибирской сети офтальмологических клиник «Омикрон» Александр Падар потребовал от Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) переименовать новый штамм коронаивруса, сообщает Ura.ru.
С иском бизнесмен обратился в Московский арбитражный суд. ПО его словам, название его клиник является зарегистрированным товарным знаком в сфере медицины и здравоохранения, а ассоциация со штаммом COVID-19 наносит вред деловой репутации.
В документе говорится, что при вводе слова «омикрон» в поисковик выпадает информация, «несущая тревогу, страх, ужас и не имеющая ничего общего с медицинской деятельностью сети клиник», что грозит истцу колоссальными финансовыми потерями.
Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) присвоила обнаруженному в ЮАР новому штамму коронавируса название 15-й буквы греческого алфавита - «Омикрон».
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