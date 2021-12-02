Владелец клиник «Омикрон» подал иск против ВОЗ

С иском бизнесмен обратился в Московский арбитражный суд. ПО его словам, название его клиник является зарегистрированным товарным знаком в сфере медицины и здравоохранения, а ассоциация со штаммом COVID-19 наносит вред деловой репутации.

В документе говорится, что при вводе слова «омикрон» в поисковик выпадает информация, «несущая тревогу, страх, ужас и не имеющая ничего общего с медицинской деятельностью сети клиник», что грозит истцу колоссальными финансовыми потерями.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) присвоила обнаруженному в ЮАР новому штамму коронавируса название 15-й буквы греческого алфавита - «Омикрон».

