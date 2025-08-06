На гаджетах для курения должен появиться непрерывный видеоряд со звуками одышки и хрипов, чтобы молодежь задумалась о здоровье, обычных предупреждений уже недостаточно, рассказал психиатр-нарколог Алексей Казанцев в беседе с НСН.

В Госдуме предложили размещать устрашающие картинки на упаковках IQOS. С такой идеей выступил вице-спикер парламента Борис Чернышев, отметив, что каждый третий молодой курильщик выбирает не сигареты, а системы нагревания табака, создающие опасную иллюзию безопасности. Нарколог уверен, что этих мер будет недостаточно.