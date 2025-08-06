Нарколог предложил пугать курильщиков страшными звуками кашля, а не картинками

Кадры настоящих болезней и звуки кашля помогут куда больше, чем картинки, чтобы молодежь не начинала курить, заявил НСН Алексей Казанцев.

На гаджетах для курения должен появиться непрерывный видеоряд со звуками одышки и хрипов, чтобы молодежь задумалась о здоровье, обычных предупреждений уже недостаточно, рассказал психиатр-нарколог Алексей Казанцев в беседе с НСН.

В Госдуме предложили размещать устрашающие картинки на упаковках IQOS. С такой идеей выступил вице-спикер парламента Борис Чернышев, отметив, что каждый третий молодой курильщик выбирает не сигареты, а системы нагревания табака, создающие опасную иллюзию безопасности. Нарколог уверен, что этих мер будет недостаточно.

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«Молодежь, к сожалению, считает, что смерть очень далеко, и я очень сомневаюсь, что наклейки что-то изменят. Сейчас я уже смотрю, вообще никто не обращает внимания на эти картинки. На особо чувствительных и впечатлительных эта мера еще может повлиять, но этого мало. Было бы хорошо, чтобы на этих гаджетах беспрерывно была картинка, что происходит с легкими и как умирают люди. Лучше еще какой-нибудь кашель включить или хрипы и одышку. Вот это бы сработало. Надо больше рассказывать и в средствах массовой информации, и в разрешенных, и в запрещенных сетях, выставлять шортсы, клипы и так далее, прямо так сгущать краски, чтобы человек видел, чем это чревато, как умирают пациенты, почему образуется "попкорновое" легкое, что там происходит и так далее. Как эти системы взрываются, как уродуют лица и руки. Это возымеет большее воздействие, чем просто картинки», — подчеркнул он.
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Врач добавил, что у любителей альтернативных способов курения зависимость формируется сильнее.

«Есть еще одна проблема: сигареты хотя бы дозируются. Каждый злостный курильщик мне скажет, сколько он в день выкуривает. Все, кто парят IQOS, не могут сказать, сколько табака они потребляют, потому что они посасывают стики неограниченное количество раз. Это происходит в любом месте и в любое время, нет необходимости куда-то выходить, искать специально отведенные места либо терпеть, если ты движешься в транспорте, где нельзя курить. К тому же нет зависимости только либо от IQOS, либо от вейпов. Все равно — это смешанная зависимость, и многие курят всё вместе», — отметил он.

Ранее Казанцев объяснил НСН, чем опасны кальяны.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
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