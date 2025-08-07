Новая зараза: В Китае вернули ограничения времен коронавируса
Власти Китая ввели по всей стране профилактические меры эпохи эпидемии COVID-19, сообщает Daily Mail.
Это произошло из-за распространения вируса чикунгунья. По данным издания, в китайском городе Фошань на юге страны было зарегистрировано более 7 тысяч случаев заражения, количество по стране превысило 10 тысяч.
Госслужащие проводят дезинфекцию на улицах, в жилых районах и на строительных площадках, где люди могут контактировать с переносящими вирус комарами. Сотрудники офисов дезинфицируют входы зданий, что является ярким напоминанием о тактике, применявшейся страной для борьбы с коронавирусом в 2020 году. Власти обязали приезжающих из Фошаня проходить двухнедельный домашний карантин и внимательно следить за самочувствием.
Заболевших новой лихорадкой Чикунгунья начали искать на российско-китайской границе. В России в настоящее время случаев заболевания нет, однако риск завоза существует, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru