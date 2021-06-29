Стало известно о хорошем результате при комбинировании вакцин от коронавируса
Ученые из Великобритании провели исследования, которые показали хороший результат при комбинировании вакцин против коронавируса, передает BBC News.
Применение двух доз Pfizer и двух от AstraZeneka, либо одного укола с их чередованием укрепляло иммунную систему. При этом эффективность лекарств достигалась при любых комбинациях, утверждают эксперты.
Как отметил замглавврача Великобритании Джонатан Ван-Там, смешивание разных вакцин может помочь тем странам, которые испытывают трудности с их поставками.
Тем временем, российский центр «Вектор» подал документы на регистрацию вакцины «ЭпиВакКорона-Н». Соответствующая информация появилась в государственном реестре лекарственных средств Минздрава России.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,5 млн+21 650 / сут.
Умерли
134 тыс.+611 / сут.
Выздоровели
5,0 млн+12 626 / сут.
- Стало известно о хорошем результате при комбинировании вакцин от коронавируса
- Слуцкий высказался о возможной компенсации Чехии по Врбетице
- В Курской области ввели обязательную вакцинацию
- Швейцария побеждает Францию по пенальти и выходит в четвертьфинал Евро-2020
- Власти Литвы не признали решение Минска о выходе из «Восточного партнерства»
- Facebook не будет привлекаться на нарушение антимонопольного законодательства
- В Подмосковье ребенка насмерть придавило веткой
- Скелет кита из фильма «Левиафан» вернули в Мурманскую область
- В Киеве проходит акция с требованием объявить импичмент Зеленскому
- Испания в овертайме победила Хорватию и вышла в четвертьфинал Евро-2020
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru