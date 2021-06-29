Стало известно о хорошем результате при комбинировании вакцин от коронавируса

Ученые из Великобритании провели исследования, которые показали хороший результат при комбинировании вакцин против коронавируса, передает BBC News.

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Применение двух доз Pfizer и двух от AstraZeneka, либо одного укола с их чередованием укрепляло иммунную систему. При этом эффективность лекарств достигалась при любых комбинациях, утверждают эксперты.

Как отметил замглавврача Великобритании Джонатан Ван-Там, смешивание разных вакцин может помочь тем странам, которые испытывают трудности с их поставками.

Тем временем, российский центр «Вектор» подал документы на регистрацию вакцины «ЭпиВакКорона-Н». Соответствующая информация появилась в государственном реестре лекарственных средств Минздрава России.

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ФОТО: Рамиль Ситдиков//РИА Новости
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