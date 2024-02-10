Бесконтрольная медицина: В частных клиниках без проверок нарушают законы

Отмечается, что сотрудники полиции задержали Серебрянского накануне вечером в столичном аэропорту Внуково. До этого мужчина находился в международном розыске за совершение преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). По данным следствия, из-за Серебрянского скончалась женщина.

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения объявила о проверке деятельности сети клиник ООО «Здравница», где пациентов с онкологическими заболеваниями пытаются лечить альтернативными методами. В ведомстве отреагировали на публикацию «Известий», в которой рассказывается об этой сети клиник в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске, основатель которой Дмитрий Раевский активно практикует услуги, не прописанные в лицензии.

Сами пациенты пожаловались изданию, что заплатили за лечение от нескольких десятков тысяч до 1,5 миллиона рублей человеку, который позиционирует себя в качестве онкопсихолога и «волшебного доктора». Однако его методы не привели к улучшению состояния больных.