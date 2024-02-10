Бесконтрольная медицина: В частных клиниках без проверок нарушают законы
Мораторий на проверки частных клиник позволяет владельцам исправить ситуацию перед проверкой контролирующих органов, которые могут прийти в учреждение только после заключения прокуратуры.
В столице задержали находившегося в международном розыске бывшего директора клиники «Медицина 24/7» Олега Серебрянского, сообщили в Следственном комитете России.
Отмечается, что сотрудники полиции задержали Серебрянского накануне вечером в столичном аэропорту Внуково. До этого мужчина находился в международном розыске за совершение преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). По данным следствия, из-за Серебрянского скончалась женщина.
Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения объявила о проверке деятельности сети клиник ООО «Здравница», где пациентов с онкологическими заболеваниями пытаются лечить альтернативными методами. В ведомстве отреагировали на публикацию «Известий», в которой рассказывается об этой сети клиник в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске, основатель которой Дмитрий Раевский активно практикует услуги, не прописанные в лицензии.
Сами пациенты пожаловались изданию, что заплатили за лечение от нескольких десятков тысяч до 1,5 миллиона рублей человеку, который позиционирует себя в качестве онкопсихолога и «волшебного доктора». Однако его методы не привели к улучшению состояния больных.
По их словам, среди методов лечения, применяемых в клиниках Раевского, значатся народные песни и наложение рук. При этом с пациентами не заключались договоры, а деньги переводились на карты третьих лиц либо отдавались наличными. Сам Раевский называет свои результаты лечения онкобольных «сумасшедшими» и «очень классными».
Росздравнадзор выявил грубые нарушения законодательства и в клиниках, связанных с деятельностью звездного пластического хирурга Тимура Хайдарова. Об этом сообщает Telegram-канал службы.
По данным пресс-службы Росздравнадзора, экспертиза качества выявила нарушения в оказании медицинской помощи 34 пациентам по профилю «пластическая хирургия».
Уточняется, что служба передала результаты проверки в Следственный комитет РФ. В отношении проверенных медицинских организаций, причастных к деятельности Тимура Хайдарова, приняты меры административного воздействия
Ранее Хайдаров сообщал, что Генпрокуратура и Росздравнадзор провели в его клинике плановую проверку, которая никак не связана с жалобами или скандалами.
В июле 2023 года несколько пациенток обвинили хирурга в неудачных операциях по преображению. Это произошло после того, как певица Слава публично заявила, что осталась недовольна пластикой груди, которую сделала в его клинике. Однако позже Хайдаров в пресс-центре НСН сообщил, что конфликт с певицей разрешен.
Почетный адвокат России, адвокат певицы Славы, Любови Успенской и 72 пострадавших по делу Тимура Хайдарова Елена Сенина в пресс-центре НСН призвала пересмотреть мораторий на проверки клиник.
«В марте 2022 года все клиники заявили, что, наконец, контролирующие органы ограничили в возможности контролировать деятельности клиник, как государственных, так и частных. Введен мораторий на проверки. Это просто зло, полная безответственность клиник. До марта 2022 года было возможно по любой жалобе обратиться в Росздравнадзор. И специалисты могли зайти в клинику и проверить всю деятельность. Конечно, были злоупотребления, так как есть люди, которые просто используют закон о защите прав потребителей. Были случаи недобросовестной конкуренции, подставные жалобы были. Регулировать это надо было, но адекватно. Сейчас же Росздравнадзор может зайти в клинику только после заключения прокуратуры. Это потерянное время. А клиники пока что-то подписывают, что-то исправляют и так далее. Нужны какие-то меры золотой середины, нужен дифференцированный подход», - рассказала она.
Ранее сообщалось, что депутаты заксобрания Нижегородской области направят в Госдуму проект изменений в федеральный закон об основах охраны здоровья, предусматривающий запрет частным клиникам проводить аборты. В пояснительной записке говорится, что в частных клиниках не соблюдается «неделя тишины» и не проводится консультирование женщин психологом, юристом и соцработниками.
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