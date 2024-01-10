Названы самые востребованные у мужчин пластические операции
Самой популярной пластической операцией среди мужчин стала ринопластика, рассказал пластический хирург Дмитрий Васильев.
По его словам, главная цель здесь — восстановить правильную функцию дыхания и улучшить внешний вид, однако в последние годы наметился тренд исправления формы носа из эстетических соображений.
Второй по востребованности операцией является блефаропластика - с ее помощью мужчины хотят избавиться от мешков под глазами, которые придают лицу усталый вид, пишет «Газета.Ru»
На третье место медик поставил подтяжку лица путем эндоскопического лифтинга. С помощью такой операции, по словам врача, можно подтянуть опустившиеся из-за возрастных изменений мягкие ткани лица.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru