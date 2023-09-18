Ученые нашли у россиянок с грудными имплантами сбой в работе иммунитета
Нарушение работы иммунной системы может развиться у женщин с силиконовыми грудными имплантами. К такому выводу пришли учёные лаборатории мозаики аутоиммунитета Санкт-Петербургского университета (СПбГУ), сообщает Газета.Ru.
Основной автор исследования, пластический хирург Валерий Золотых заявил, что у учёные анализировали состояние иммунной и эндокринной систем у 106-ти женщин, которые перенесли операции на молочных железах - как с силиконовыми имплантами, так и без них. Данные фиксировались как до вмешательства, так и после него - через три месяца, через полгода и через год.
По словам Золотых, у дам с имплантами был выявлен «феномен повышения уровня аутоантител к рецептору тиреотропного гормона (ТТГ) — основного регулятора роста и работы щитовидной железы». Он отметил, что такие реакции фиксируются при базедовой болезни.
«Можно констатировать, что у женщин с имплантатами развивается усиление аутоиммунитета к указанным рецепторам», — рассказал выпускник аспирантуры СПбГУ, порекомендовав женщинам перед установкой имплантов пройти исследование состояния щитовидной железы и тест на аутоантитела к ТТГ.
Ранее проект московских врачей попал в топ-10 лучших изобретений в сфере медицины по версии Роспатента. Речь идет о запатентованном способе фиксации межостистого имплантата при дегенеративных заболеваниях позвоночника, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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