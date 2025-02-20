«Госзакупки подходят не всем»: Кому помогают благотворительные фонды
С 2012 года государство в РФ сократило поддержку слабослышащих, поэтому сегодня многие пенсионеры просто не имеют возможности купить себе слуховой аппарат, заявила НСН Наталья Шведовченко.
Благотворительные фонды нужны тогда, когда госпрограммы не подразумевают помощь человеку лекарствами или дорогими аппаратами, например, как в случае с слабослышащими пенсионерами. Об этом в беседе с НСН рассказала исполнительный директор благотворительного фонда «Долго и счастливо» Наталья Шведовченко.
Председатель правления фонда «Круг добра» протоиерей Александр Ткаченко заявил, что почти все сборы денег на лекарства, которые запускают на ТВ и в соцсетях, необоснованны, так как пациенты могут получать такие препараты за счет государства в государственных лечебных учреждениях. В свою очередь, Шведовченко рассказала, что к ним обращаются пациенты со справками из государственных клиник, которые не могут получить выписанные им лекарства от государства, либо их просто нет в аптеках.
«К сожалению, не всегда есть возможность получить слуховые аппараты бесплатно от государства. С 2012 года такой возможности нет у людей с I и II степенью потери слуха. В этом случае на помощь приходит наш фонд. Одиноким пожилым людям не хватает пенсии в размере прожиточного минимума, чтобы закрыть все свои нужды. Качественный слуховой аппарат стоит 40-50 тысяч рублей. Соответственно, им нужна помощь благотворительных фондов. К нам приходят люди с назначениями государственных лечебных учреждений. Если лекарство нельзя получить бесплатно, помогает фонд. Также фонд приходит на помощь, когда выписанного лекарства нет в аптеке», - рассказала она.
По словам Шведовченко, также бывают ситуации, когда пожилым людям не подходит бесплатное лекарство из-за особенностей организма.
«Есть разные лекарства и разные люди с разными заболеваниями. Кому-то подходит то, что предлагается в качестве бесплатных препаратов, а у кого-то есть личные аллергические реакции. В формате госзакупки очень сложно учесть все особенности людей. А у пожилых таких особенностей больше, чем у всех остальных. Мы помогаем пожилым людям с потерей слуха, кардиологическими и другими возрастными проблемами со здоровьем, остеопорозом, а также с с тяжелым апноэ сна», - уточнила она.
Ранее директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов завил НСН, что на российские лекарства приходится 65% рынка, ситуация с ценами спокойная, есть лишь «точечные» проблемы.
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