«Госзакупки подходят не всем»: Кому помогают благотворительные фонды

Благотворительные фонды нужны тогда, когда госпрограммы не подразумевают помощь человеку лекарствами или дорогими аппаратами, например, как в случае с слабослышащими пенсионерами. Об этом в беседе с НСН рассказала исполнительный директор благотворительного фонда «Долго и счастливо» Наталья Шведовченко.

Председатель правления фонда «Круг добра» протоиерей Александр Ткаченко заявил, что почти все сборы денег на лекарства, которые запускают на ТВ и в соцсетях, необоснованны, так как пациенты могут получать такие препараты за счет государства в государственных лечебных учреждениях. В свою очередь, Шведовченко рассказала, что к ним обращаются пациенты со справками из государственных клиник, которые не могут получить выписанные им лекарства от государства, либо их просто нет в аптеках.