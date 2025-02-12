СМИ: «Почта России» может начать продавать лекарства в отделениях
В России обсуждают нефинансовые меры поддержки «Почты России», среди которых также право реализации лекарств в ее отделениях, пишет РБК со ссылкой на проект пакета поправок в законы «О связи», «О почтовой связи», Налоговый и Жилищный кодексы.
При этом правительству РФ предстоит установить перечень работ и услуг, которые «Почта России» сможет оказывать в своих отделениях без лицензии на фармацевтическую деятельность.
Уточняется, что подобные поправки могут ввести в рамках реализации «Плана первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития «Почты России», который был утвержден вице-премьером Дмитрием Григоренко в декабре 2024 года.
Вместе с тем представитель Минцифры сообщил изданию, что пока рано говорить о том, какие конкретно меры поддержки войдут в итоговую версию проекта закона.
Ранее глава «Почты России» Михаил Волков сообщал, что на данный момент у компании около 40 тысяч отделений по стране. Среди них 27 расположены в сельских и удаленных населенных пунктах, большинство из таких отделений «имеют отрицательную маржинальность и несут исключительно социальную миссию», напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru