В перечень жизненно важных лекарств добавили 18 наименований
Восемнадцать наименований добавили в перечень жизненно необходимых и важнейших препаратов (ЖВНЛП). Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совещании с заместителями.
Как отметил глава правительства, перечень дополнили лекарствами, большинство из которых применяют для лечения сложных и угрожающих жизни болезней, отдельных видов онкологии у взрослых.
«Еще целый ряд используется для поддерживающей терапии при хронической обструктивной болезни легких, тяжелой бронхиальной астме, сахарном диабете», — указал Мишустин.
Кроме того, власти включили в перечень 14 высокозатратных нозологий препарат, необходимый для борьбы со злокачественными образованиями в костном мозге.
В декабре правительство продлило до конца 2025 года особый порядок продажи зарубежных препаратов в России, напоминает «Свободная пресса». Такие лекарства могут продавать в иностранной упаковке с этикеткой на русском.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru