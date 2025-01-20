В перечень жизненно важных лекарств добавили 18 наименований

Восемнадцать наименований добавили в перечень жизненно необходимых и важнейших препаратов (ЖВНЛП). Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совещании с заместителями.

Как отметил глава правительства, перечень дополнили лекарствами, большинство из которых применяют для лечения сложных и угрожающих жизни болезней, отдельных видов онкологии у взрослых.

«Еще целый ряд используется для поддерживающей терапии при хронической обструктивной болезни легких, тяжелой бронхиальной астме, сахарном диабете», — указал Мишустин.

Кроме того, власти включили в перечень 14 высокозатратных нозологий препарат, необходимый для борьбы со злокачественными образованиями в костном мозге.

В декабре правительство продлило до конца 2025 года особый порядок продажи зарубежных препаратов в России, напоминает «Свободная пресса». Такие лекарства могут продавать в иностранной упаковке с этикеткой на русском.

