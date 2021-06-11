Трамп пожелал Байдену не заснуть на встрече с Путиным
Экс-президент США Дональд Трамп пожелал нынешнему лидеру страны удачи на встрече с главой России Владимиром Путиным, сообщила The Madison Leader Gazette.
Кроме того, Трамп попросил Байдена не засыпать на переговорах и передать слова приветствия президенту России, сообщило RT. Ранее во время президентской гонки Трамп часто называл своего оппонента Сонным Джо из-за того, что тот выглядел уставшим, пишет Газета.ру.
Встреча лидера США Джо Байдена с президентом России Владимиром Путиным пройдет 16 июня в Женеве на вилле Ла Гранж, сообщила «Свободная пресса». Сообщается, что работники парка уже начали подготовку территории к переговорам.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,2 млн+11 699 / сут.
Умерли
125 тыс.+383 / сут.
Выздоровели
4,8 млн+10 096 / сут.
- Главный японский оппозиционер потребовал отмены или переноса Олимпиады
- В Госдуме пообещали белорусам и украинцам российское гражданство
- У зараженных коронавирусом обнаружили проблемы со слухом
- В Гидрометцентре рассказали о возвращении теплых дней
- Ельцина пытались арестовать из-за развала СССР
- Руководитель NASA заявил о необходимости сотрудничества с Россией в космосе
- В Раде предложили «присоединить» регионы России к форме Украины на «Евро-2020»
- Трамп пожелал Байдену не заснуть на встрече с Путиным
- Польский политик объяснил причины русофобии в стране
- Эксперты рассказали, где в России наибольшее неравенство доходов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru