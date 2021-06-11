Трамп пожелал Байдену не заснуть на встрече с Путиным

Экс-президент США Дональд Трамп пожелал нынешнему лидеру страны удачи на встрече с главой России Владимиром Путиным, сообщила The Madison Leader Gazette.

Первая леди США оценила подготовку Байдена к переговорам с Путиным

Кроме того, Трамп попросил Байдена не засыпать на переговорах и передать слова приветствия президенту России, сообщило RT. Ранее во время президентской гонки Трамп часто называл своего оппонента Сонным Джо из-за того, что тот выглядел уставшим, пишет Газета.ру.

Встреча лидера США Джо Байдена с президентом России Владимиром Путиным пройдет 16 июня в Женеве на вилле Ла Гранж, сообщила «Свободная пресса». Сообщается, что работники парка уже начали подготовку территории к переговорам.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Владимир ПутинДжо БайденРоссияСШАДональд Трамп
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