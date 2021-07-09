Далай-лама рассказал о продолжительности здорового сна
Буддийский духовный лидер Далай- лама XIV заявил, что ему для здоровья необходимо 9 часов крепкого сна. Об этом он рассказал в ходе онлайн-встречи с индийскими медиками.
По его словам, это положительное влияет на спокойствие ума и способствует гармоничному физическому состоянию.
Далай-лама подчеркнул, что эмоциональное состояние человека напрямую влияет на его физическую сторону, самочувствие. Глубокий 9-ти часовой сон полезен, если человек находится в состоянии покоя.
Ранее заведующая центром общественного здоровья Химкинской областной больницы Ольга Чиркова дала совет, как уснуть жаркой летней ночью. Эксперт порекомендовала перед сном положить наволочку и простыню в морозильник, чтобы охладить организм. При этом постельное белье должно быть из натуральных материалов: такие ткани способствуют терморегуляции.
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