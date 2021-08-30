Альтернативы нет: Депздрав Москвы обосновал важность COVID-вакцинации

Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению в комментарии НСН назвал массовую иммунизацию главным орудием борьбы с новыми штаммами.

Вакцинация остаётся основным средством, которое позволяет защититься от появления новых штаммов корронавируса. Об этом НСН заявил главный специалист по первичной медик-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

«Следует понимать, что вирус мутирует постоянно и, в первую очередь, это процесс происходит в заражённых людях. Поэтому самое главное средство, которое предотвратит появление новых штаммов, это – снижение числа заболевших пациентов. Ну, а как мы понимаем, это возможно при достижении коллективного иммунитета, то есть, при массовой иммунизации», - пояснил эксперт.

Андрей Тяжельников подчеркнул, что вакцинация необходима даже в том случае, если у человека естественные защитные силы организма находятся на достаточно высоком уровне.

Невозможное возможно. Антитела после прививки «Спутником V» со временем растут

«Стоит помнить о том, что у человека есть еще так называемый неспецифический иммунитет, который зависит от множества факторов. Это здоровый образ жизни, рациональное питание, адекватные двигательные нагрузки, режим сна и бодрствования. При этом надо понимать, что, так или иначе, человек, который не сделал прививку, может заболеть коронавирусом, поэтому мы всё-таки рекомендуем сделать её», - отметил главный специалист по первичной медик-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы.

Кроме того, Андрей Тяжельинков напомнил о том, что по-прежнему следует следовать определённым правилам профилактики. В первую очередь, речь идёт об использовании средств индивидуальной защиты и принципов социального дистанцирования.

Ранее доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский заявил НСН, что массовая вакцинация способна снизить количество коронавируса в популяции, в том числе, и нового «Йота»-штамма.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Иммунитет КоронавирусВакцинация
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры