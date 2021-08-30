Альтернативы нет: Депздрав Москвы обосновал важность COVID-вакцинации

«Стоит помнить о том, что у человека есть еще так называемый неспецифический иммунитет, который зависит от множества факторов. Это здоровый образ жизни, рациональное питание, адекватные двигательные нагрузки, режим сна и бодрствования. При этом надо понимать, что, так или иначе, человек, который не сделал прививку, может заболеть коронавирусом, поэтому мы всё-таки рекомендуем сделать её», - отметил главный специалист по первичной медик-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы.

Кроме того, Андрей Тяжельинков напомнил о том, что по-прежнему следует следовать определённым правилам профилактики. В первую очередь, речь идёт об использовании средств индивидуальной защиты и принципов социального дистанцирования.

Ранее доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский заявил НСН, что массовая вакцинация способна снизить количество коронавируса в популяции, в том числе, и нового «Йота»-штамма.

