Альтернативы нет: Депздрав Москвы обосновал важность COVID-вакцинации
Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению в комментарии НСН назвал массовую иммунизацию главным орудием борьбы с новыми штаммами.
Вакцинация остаётся основным средством, которое позволяет защититься от появления новых штаммов корронавируса. Об этом НСН заявил главный специалист по первичной медик-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.
«Следует понимать, что вирус мутирует постоянно и, в первую очередь, это процесс происходит в заражённых людях. Поэтому самое главное средство, которое предотвратит появление новых штаммов, это – снижение числа заболевших пациентов. Ну, а как мы понимаем, это возможно при достижении коллективного иммунитета, то есть, при массовой иммунизации», - пояснил эксперт.
Андрей Тяжельников подчеркнул, что вакцинация необходима даже в том случае, если у человека естественные защитные силы организма находятся на достаточно высоком уровне.
«Стоит помнить о том, что у человека есть еще так называемый неспецифический иммунитет, который зависит от множества факторов. Это здоровый образ жизни, рациональное питание, адекватные двигательные нагрузки, режим сна и бодрствования. При этом надо понимать, что, так или иначе, человек, который не сделал прививку, может заболеть коронавирусом, поэтому мы всё-таки рекомендуем сделать её», - отметил главный специалист по первичной медик-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы.
Кроме того, Андрей Тяжельинков напомнил о том, что по-прежнему следует следовать определённым правилам профилактики. В первую очередь, речь идёт об использовании средств индивидуальной защиты и принципов социального дистанцирования.
Ранее доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский заявил НСН, что массовая вакцинация способна снизить количество коронавируса в популяции, в том числе, и нового «Йота»-штамма.
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