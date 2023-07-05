18 человек заразились корью в селе под Пензой
18 случаев кори зафиксировали в селе Средняя Елюзань в Пензенской области, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на региональное Министерство здравоохранение.
Из них 13 человек проходят лечение в стационаре, еще пятеро — амбулаторно. Все заразившиеся не прививались от данного заболевания. За заболевшими установили медицинское наблюдение, проводится их лечение.
Корь затронет все российские регионы, заболевание будет протекать тяжелее на фоне ослабленного иммунитета граждан после коронавируса, заявил врач-инфекционист Евгений Тимаков в разговоре с НСН. Он подчеркнул, что лекарств от кори нет, можно только переболеть или привиться.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru