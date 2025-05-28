Словакия и Венгрия заблокировали принятие декларации о демократии в Европе
Словакия и Венгрия не поддержали декларацию Евросоюза об укреплении демократии в Европе, сообщил венгерский министр по делам ЕС Янош Бока по итогам заседания Совета ЕС по общим вопросам. Его слова приводит ТАСС.
Он отметил, что обе страны своим решением заблокировали принятие европейскими странами соответствующей декларации.
Как пояснил Бок, некоторое страны Евросоюза и европейские институты неверно истолковывают устойчивость демократии. Так, венгерский министр напомнил, что в документе не указано требование о прозрачности финансирования неправительственных организаций, которые часто получают деньги из-за границы и используются политиками в своих целях.
Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто предупредил, что возможный запрет со стороны Еврокомиссии на закупку ядерного топлива у России приведет к серьезным последствиям для энергетического сектора Европы, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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