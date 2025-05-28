Словакия и Венгрия заблокировали принятие декларации о демократии в Европе

Он отметил, что обе страны своим решением заблокировали принятие европейскими странами соответствующей декларации.

Как пояснил Бок, некоторое страны Евросоюза и европейские институты неверно истолковывают устойчивость демократии. Так, венгерский министр напомнил, что в документе не указано требование о прозрачности финансирования неправительственных организаций, которые часто получают деньги из-за границы и используются политиками в своих целях.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто предупредил, что возможный запрет со стороны Еврокомиссии на закупку ядерного топлива у России приведет к серьезным последствиям для энергетического сектора Европы, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

