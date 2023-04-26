Роспотребнадзор: тысяча детей в России заражены корью
В России в настоящее время около тысячи детей заболели корью. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, сообщает «Интерфакс».
По ее словам, охват детей прививками против кори составляет 97%.
Главный санитарный врач России отметила, что во втором квартале в стране наблюдается снижение заболеваемости, а случаи завоза кори прекратились.
«Сезонность для этой инфекции на территории Российской Федерации осенне-весенняя, то есть ровно то, что мы сейчас наблюдаем», - добавила глава Роспотребнадзора.
Ранее московские клиники столкнулись с нехваткой вакцин от кори, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru