Роспотребнадзор: тысяча детей в России заражены корью

В России в настоящее время около тысячи детей заболели корью. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, сообщает «Интерфакс».

По ее словам, охват детей прививками против кори составляет 97%.

Почти 200 подтвержденных случаев заболевания корью выявили в Дагестане

Главный санитарный врач России отметила, что во втором квартале в стране наблюдается снижение заболеваемости, а случаи завоза кори прекратились.

«Сезонность для этой инфекции на территории Российской Федерации осенне-весенняя, то есть ровно то, что мы сейчас наблюдаем», - добавила глава Роспотребнадзора.

Ранее московские клиники столкнулись с нехваткой вакцин от кори, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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