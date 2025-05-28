Легендарный гитарист и продюсер Рик Дерринджер умер в возрасте 77 лет

Легендарный гитарист и продюсер Рик Дерринджер мирно скончался у себя дома, после того, как его отключили от систем жизнеобеспечения. Об этом рассказала супруга Дерринджера Дженда, сообщает TMZ.

Музыкант прославился, как фронтмен The McCoys. Их дебютный сингл 1965 года «Hang On Sloopy» занял первое место в чартах и ​​был признан классикой гаражного рока.

В 1973 году Дерринджер выпустил дебютный сольный альбом «All American Boy». Он записывал гитарные композиции для Бонни Тайлер и Барбры Стрейзанд, отправился в гастрольный тур вместе с Ринго Старом.

