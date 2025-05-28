Собянин рассказал, каким будет новый пешеходный мост на остров Балчуг

Собянин подчеркнул, что остров Балчуг является популярнейшей точкой притяжения для москвичей, а с открытием пешеходного моста, который соединил Крымскую набережную со стрелой Балчуга, он стал частью живописного прогулочного маршрута длиной восемь километров вдоль Москвы-реки.

Длина моста составит 170 метров, его оформят в серо-белой цветовой гамме, покроют акриловой краской и яхтенным лаком. Ширина сооружения составит 5,4 метра. Рабочие сделают четыре спуска, два из которых будут для родителей с колясками. Украсят все бело-синей подсветкой.



