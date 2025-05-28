Беспилотник ВСУ взорвался во дворе многоквартирного дома в Шебекино
Украинский беспилотник, подавленный российской системой радиоэлектронной борьбы, взорвался во дворе многоквартирного дома в городе Шебекино (Белгородская область), заявил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
В результате инцидента пострадал один человек — он был доставлен в центральную районную больницу с баротравмой, а также ссадинами шеи и лица. Сейчас пострадавший проходит лечение амбулаторно.
Кроме того, повреждены три легковых автомобиля и остекление в двух квартирах, добавил глава области.
Ранее губернатор Тульской области Дмитрий Миляев заявил, что в Тульской области за минувшую ночь уничтожено 25 украинских беспилотников, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru