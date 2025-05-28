Беспилотник ВСУ взорвался во дворе многоквартирного дома в Шебекино

Украинский беспилотник, подавленный российской системой радиоэлектронной борьбы, взорвался во дворе многоквартирного дома в городе Шебекино (Белгородская область), заявил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Погибла пострадавшая при атаке ВСУ в Шебекино россиянка

В результате инцидента пострадал один человек — он был доставлен в центральную районную больницу с баротравмой, а также ссадинами шеи и лица. Сейчас пострадавший проходит лечение амбулаторно.

Кроме того, повреждены три легковых автомобиля и остекление в двух квартирах, добавил глава области.

Ранее губернатор Тульской области Дмитрий Миляев заявил, что в Тульской области за минувшую ночь уничтожено 25 украинских беспилотников, сообщает RT.

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ФОТО: губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
ТЕГИ:ГубернаторВСУБелгородская областьШебекиноБеспилотники

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