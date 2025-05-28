Беспилотник ВСУ взорвался во дворе многоквартирного дома в Шебекино

В результате инцидента пострадал один человек — он был доставлен в центральную районную больницу с баротравмой, а также ссадинами шеи и лица. Сейчас пострадавший проходит лечение амбулаторно.

Кроме того, повреждены три легковых автомобиля и остекление в двух квартирах, добавил глава области.

Ранее губернатор Тульской области Дмитрий Миляев заявил, что в Тульской области за минувшую ночь уничтожено 25 украинских беспилотников, сообщает RT.

