Келлог назвал «безрассудными» слова Медведева о третьей мировой войне
Слова о третьей мировой войне – «неудачный» и «неподобающий» комментарий для человека, представляющего мировую державу. Так специальный представитель президента США по Украине Кит Келлог прокомментировал в соцсетях публикацию заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева.
Келлог отметил, что подобное разжигание страха в нынешней ситуации – «безрассудный» и «неподобающий» комментарий для представителя российской власти.
Ранее Медведев, комментируя слова главы США Дональда Трампа о «плохих вещах», которые могли бы случиться с Россией, заявил, что единственной действительно «плохой вещью» является начало третьей мировой войны.
Сам же Трамп заявлял, что именно его действия уберегли Россию от бед, а также предупредил главу РФ Владимира Путина, что тот «играет с огнем», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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