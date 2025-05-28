Келлог назвал «безрассудными» слова Медведева о третьей мировой войне

Келлог отметил, что подобное разжигание страха в нынешней ситуации – «безрассудный» и «неподобающий» комментарий для представителя российской власти.

Ранее Медведев, комментируя слова главы США Дональда Трампа о «плохих вещах», которые могли бы случиться с Россией, заявил, что единственной действительно «плохой вещью» является начало третьей мировой войны.

Сам же Трамп заявлял, что именно его действия уберегли Россию от бед, а также предупредил главу РФ Владимира Путина, что тот «играет с огнем», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

