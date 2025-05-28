Келлог назвал «безрассудными» слова Медведева о третьей мировой войне

Слова о третьей мировой войне – «неудачный» и «неподобающий» комментарий для человека, представляющего мировую державу. Так специальный представитель президента США по Украине Кит Келлог прокомментировал в соцсетях публикацию заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева.

Келлог: Трамп в своём заявлении говорил об отношениях с Путиным

Келлог отметил, что подобное разжигание страха в нынешней ситуации – «безрассудный» и «неподобающий» комментарий для представителя российской власти.

Ранее Медведев, комментируя слова главы США Дональда Трампа о «плохих вещах», которые могли бы случиться с Россией, заявил, что единственной действительно «плохой вещью» является начало третьей мировой войны.

Сам же Трамп заявлял, что именно его действия уберегли Россию от бед, а также предупредил главу РФ Владимира Путина, что тот «играет с огнем», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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