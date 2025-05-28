Путин поздравил Алиева с днем независимости

Российский лидер Владимир Путин поздравил с днем независимости главу Азербайджана Ильхама Алиева. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Путин, Лукашенко и Рахмон провели телефонный разговор с Алиевым

Президент России отметил, что Азербайджан «уверенно движется по пути социально-экономического развития», а его авторитет на мировой арене растет. Путин также подчеркнул союзнический и дружественный характер взаимоотношений Москвы и Баку.

Глава государства выразил надежду на выстраивание конструктивного двухстороннего взаимодействия и сотрудничества в международных делах, а также пожелал гражданам Азербайджана процветания и мира.

Ранее Алиев подписал распоряжение о помиловании четырех граждан России в преддверии Дня независимости, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:ПолитикаПраздникАзербайджанПрезидент РФВладимир Путин

Горячие новости

Все новости

партнеры