Путин поздравил Алиева с днем независимости

Президент России отметил, что Азербайджан «уверенно движется по пути социально-экономического развития», а его авторитет на мировой арене растет. Путин также подчеркнул союзнический и дружественный характер взаимоотношений Москвы и Баку.

Глава государства выразил надежду на выстраивание конструктивного двухстороннего взаимодействия и сотрудничества в международных делах, а также пожелал гражданам Азербайджана процветания и мира.

Ранее Алиев подписал распоряжение о помиловании четырех граждан России в преддверии Дня независимости, сообщает RT.

