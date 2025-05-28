Путин поздравил Алиева с днем независимости
Российский лидер Владимир Путин поздравил с днем независимости главу Азербайджана Ильхама Алиева. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Президент России отметил, что Азербайджан «уверенно движется по пути социально-экономического развития», а его авторитет на мировой арене растет. Путин также подчеркнул союзнический и дружественный характер взаимоотношений Москвы и Баку.
Глава государства выразил надежду на выстраивание конструктивного двухстороннего взаимодействия и сотрудничества в международных делах, а также пожелал гражданам Азербайджана процветания и мира.
Ранее Алиев подписал распоряжение о помиловании четырех граждан России в преддверии Дня независимости, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru