В Раде не оценили решение Запада по дальнобойным ракетам для Украины
Тот факт, что Германия и Франция сняли ограничения с военных поставок Украине, мало что значит на фоне уменьшения запасов ракет большой дальности у Украины. Об этом сообщило издание Newsweek со ссылкой на главу комитета Верховной рады по вопросам внешней политики Александра Мережко.
Мережко уточнил, что для Киева играет роль запас ракет, а не публичные заявления о возможности или невозможности его использовать.
Таким образом, поддержка от украинских сторонников в отношении пуска поставленных НАТО ракет большой дальности вглубь России практически не имеет значения.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что если слова канцлера Германии Фридриха Мерца о снятии ограничений по дальности с передаваемого Украине оружия соответствуют действительности, то это серьёзная эскалация, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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