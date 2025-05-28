В Раде не оценили решение Запада по дальнобойным ракетам для Украины

Тот факт, что Германия и Франция сняли ограничения с военных поставок Украине, мало что значит на фоне уменьшения запасов ракет большой дальности у Украины. Об этом сообщило издание Newsweek со ссылкой на главу комитета Верховной рады по вопросам внешней политики Александра Мережко.

Мережко уточнил, что для Киева играет роль запас ракет, а не публичные заявления о возможности или невозможности его использовать.