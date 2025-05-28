Системы ПВО уничтожили 296 беспилотников ВСУ за ночь над российскими регионами
Российские средства ПВО ликвидировали 296 дронов ВСУ самолетного типа над российскими регионами в период с 21:00 мск 27 мая до 7:00 мск 28 мая. Об этом в своем Telegram-канале сообщило Минобороны России.
Отмечается, что летательные аппараты были уничтожены в небе над Тульской, Тверской, Смоленской, Рязанской, Орловской, Курской, Калужской, Ивановской, Воронежской, Владимирской, Белгородской, Брянской и Московской областями.
Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил о повреждении трех многоквартирных домов в результате атаки беспилотников в Фокинском районе Брянска, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru