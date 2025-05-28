Сын Трампа обещал отдать свой криптокошелек за объяснение Харрис блокчейн-технологии

Сын президента США Дональд Трамп-младший заявил, что отдал бы весь свой криптокошелек, если бы экс-вице-президент страны Камала Харрис смогла объяснить технологию блокчейн. Такое заявление он сделал на ежегодной конференции Bitcoin 2025 в Лас-Вегасе.

Сын Трампа отметил, что попытка Харрис сделать это, скорее всего, обернулась бы «величайшим словесным салатом» за всю ее политическую карьеру.