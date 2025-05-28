Сын Трампа обещал отдать свой криптокошелек за объяснение Харрис блокчейн-технологии

Сын президента США Дональд Трамп-младший заявил, что отдал бы весь свой криптокошелек, если бы экс-вице-президент страны Камала Харрис смогла объяснить технологию блокчейн. Такое заявление он сделал на ежегодной конференции Bitcoin 2025 в Лас-Вегасе.

Сын Трампа отметил, что попытка Харрис сделать это, скорее всего, обернулась бы «величайшим словесным салатом» за всю ее политическую карьеру.

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При этом он подчеркнул, что отдал бы много денег, чтобы это увидеть, вероятно, даже «весь свой криптокошелёк».

Ранее Харрис стала объектом насмешек и критики в американских СМИ после того, как выступила перед актерами мюзикла в Нью-Йорке. Тогда ее речь сравнили с речью «пьяной тетушки», а в феврале 2025 года Харрис отличилась своим выступлением перед актерами бродвейского шоу в Нью-Йорке. Тогда New York Post назвал ее выступление «словесным салатом», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP /ТАСС
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