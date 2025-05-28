Сын Трампа обещал отдать свой криптокошелек за объяснение Харрис блокчейн-технологии
Сын президента США Дональд Трамп-младший заявил, что отдал бы весь свой криптокошелек, если бы экс-вице-президент страны Камала Харрис смогла объяснить технологию блокчейн. Такое заявление он сделал на ежегодной конференции Bitcoin 2025 в Лас-Вегасе.
Сын Трампа отметил, что попытка Харрис сделать это, скорее всего, обернулась бы «величайшим словесным салатом» за всю ее политическую карьеру.
При этом он подчеркнул, что отдал бы много денег, чтобы это увидеть, вероятно, даже «весь свой криптокошелёк».
Ранее Харрис стала объектом насмешек и критики в американских СМИ после того, как выступила перед актерами мюзикла в Нью-Йорке. Тогда ее речь сравнили с речью «пьяной тетушки», а в феврале 2025 года Харрис отличилась своим выступлением перед актерами бродвейского шоу в Нью-Йорке. Тогда New York Post назвал ее выступление «словесным салатом», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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