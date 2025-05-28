Фрукты и ягоды в России за год стали дороже на 26%

За первые четыре месяца 2025 года средний чек при покупке ягод и фруктов достиг 306 рублей, что на 26% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщило издание «Коммерсантъ» со ссылкой на аналитиков «Чек Индекса» компании «Платформа ОФД».

В Минсельхозе рассказали, когда цены на овощи и картофель снизятся

Отмечается, что цены на эту категорию товаров подскочили сильнее всего. Для сравнения, цены на овощи поднялись на 15%, на хлеб — на 13%, на кондитерские изделия — на 5%. В целом же цены на продукты выросли на 8%, до 1900 рублей.

По данным разработчика кассового оборудования и программного обеспечения «Эвотор», в несетевой рознице клубника подорожала на 55%, яблоки — на 17%, черешня — на 14%, апельсины — на 13%, лимоны — на 12%, бананы — на 6%. В «Чек Индексе» добавили, что персики стали дороже на 13%.

Ранее руководитель фракции партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов обратился к премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой поручить Минсельхозу страны разработать меры по сдерживанию тарифов ЖКХ и цен на продовольственные товары, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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