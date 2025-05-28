Фрукты и ягоды в России за год стали дороже на 26%
За первые четыре месяца 2025 года средний чек при покупке ягод и фруктов достиг 306 рублей, что на 26% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщило издание «Коммерсантъ» со ссылкой на аналитиков «Чек Индекса» компании «Платформа ОФД».
Отмечается, что цены на эту категорию товаров подскочили сильнее всего. Для сравнения, цены на овощи поднялись на 15%, на хлеб — на 13%, на кондитерские изделия — на 5%. В целом же цены на продукты выросли на 8%, до 1900 рублей.
По данным разработчика кассового оборудования и программного обеспечения «Эвотор», в несетевой рознице клубника подорожала на 55%, яблоки — на 17%, черешня — на 14%, апельсины — на 13%, лимоны — на 12%, бананы — на 6%. В «Чек Индексе» добавили, что персики стали дороже на 13%.
Ранее руководитель фракции партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов обратился к премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой поручить Минсельхозу страны разработать меры по сдерживанию тарифов ЖКХ и цен на продовольственные товары, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru