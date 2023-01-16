«Золотая дивизия!»: Стрелков сравнил действия США на Украине с Ираком
Киев к апрелю получит обученный бронетанковый корпус, а готовить солдат будут на основе иракского опыта, сказал эфире НСН Игорь Стрелков.
Даже несколько сотен хорошо обученных американцами солдат могут стать серьезной силой украинской армии, сказал в интервью НСН экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков.
Ранее агентство Associated Press сообщило, что Пентагон начал в Германии расширенное обучение около 500 военнослужащих ВСУ, которое займет от пяти до восьми недель.
«Обучают там явно не пехотинцев, а специалистов, танкистов, артиллеристов, ракетчиков, связистов, - людей, которые могут нанести наибольший ущерб нашим войскам. Даже несколько сот хорошо обученных солдат – это серьезная сила. До весны Украине поставят от 200 до 300 единиц тяжелой бронетехники. Обучение занимает примерно месяц, а в боевых условиях еще быстрее, поэтому к апрелю у Украины появится целый бронетанковый корпус или, по крайней мере, несколько бригад», - сказал Стрелков.
Он объяснил, в чем главная опасность западной техники.
«Западное оружие имеет преимущество над нашим не в броне, пушке или снарядах, а в средствах связи и обнаружения. В отличие от нас США двигали военную науку в течение последних 20 лет, они сумели добиться того, что солдаты в каждой боевой машине могут видеть свою технику и в значительной степени технику и личный состав противника. Средства разведки позволяют им реагировать на наши действия раньше и эффективнее, в этом главная опасность западной техники. Увязка всех сил и средств армии в единый боевой комплекс - это то, о чем много говорили у нас, но не сделали от слова вообще», - посетовал экс-министр обороны ДНР.
Стрелков сравнил спецоперацию на Украине с действиями США в Ираке.
«Нельзя говорить о том, что Соединенные Штаты не умеют воевать, особенно чужими руками. США долго и тяжело воевали в Ираке. При этом они вели там примерно такую же войну, как они ведут на Украине. Мосул штурмовала так называемая "золотая дивизия", сформированная из иракцев, а сейчас это украинские военные. США активно их поддерживают средствами космической и авиационной разведки, поставляют те же самые HIMARS, которые, к сожалению, приносят нашим войскам очень серьезные потери. Именно HIMARS обеспечили украинским войскам победу на острове Змеиный и в Херсоне, когда мосты были в значительной степени выведены из строя», - подчеркнул собеседник НСН.
По его мнению, США прекратят поставки вооружения Киеву только после того, как Россия начнет громить украинские войска и брать большие трофеи.
Между тем, по данным американской газеты The Washington Post, украинская армия рассматривает возможность отступления из Артемовска (Бахмута), поскольку несет там крупные потери.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,9 млн+4 289 / сут.
Умерли
394 тыс.+40 / сут.
Выздоровели
21,3 млн+3 466 / сут.
- Песков назвал выдуманным конфликт ЧВК «Вагнер» с Минобороны
- Песков сообщил о доработке проекта концепции внешней политики России
- СМИ: Лондон предлагает Киеву использовать западные танки подальше от фронта
- Глубоко модернизированный Ту-95МСМ совершил испытательный полет
- В Сети раскритиковали Якубовича за неудачную шутку о Камчатке
- «Атака продолжается»: Над Севастополем сбили третий беспилотник за день
- Министр обороны Германии официально попросила об отставке
- Организаторы конкурса «Мисс Вселенная» извинились за инцидент с названием Киргизии
- В Таиланде заявили о планах принимать 80 млн туристов в год
- Военкор Руденко опубликовал кадры ракетного удара «Аллигатора» по машине с командиром ВСУ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru