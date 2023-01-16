«Золотая дивизия!»: Стрелков сравнил действия США на Украине с Ираком

Даже несколько сотен хорошо обученных американцами солдат могут стать серьезной силой украинской армии, сказал в интервью НСН экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков.

Ранее агентство Associated Press сообщило, что Пентагон начал в Германии расширенное обучение около 500 военнослужащих ВСУ, которое займет от пяти до восьми недель.