Генерал Милли: США будут готовить украинских военных для крупного наступления

Пентагон сменит цели обучения новобранцев Вооруженных сил Украины в Европе, в процесс внедрят элементы общевойскового боя подготовки ВСУ к новому крупному наступлению на российские позиции. Об этом заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов американских ВС генерал Марк Милли.

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В интервью The Washington Post военачальник рассказал о начале обновленного курса обучения для 500 солдат ВСУ, недавно прибывших на базу Графенвер в Германии.

«Мы хотим, чтобы украинцы могли успешно защищать свою страну. Украина только и делает, что пытается захватить потерянные территории», — отметил Милли.

По словам генерала, курс обучения ВСУ будет усложнен и займет от пяти до восьми недель, пишет Ura.ru. В частности, украинских военных научат использовать танки, артиллерию и «другое оружие» в комплексе для нанесения максимального ущерба, отмечает RT.

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ФОТО: Телеграм-канал Зеленского
ТЕГИ:ВоеннослужащиеСШАУкраинаВСУ
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