Генерал Милли: США будут готовить украинских военных для крупного наступления

В интервью The Washington Post военачальник рассказал о начале обновленного курса обучения для 500 солдат ВСУ, недавно прибывших на базу Графенвер в Германии.

«Мы хотим, чтобы украинцы могли успешно защищать свою страну. Украина только и делает, что пытается захватить потерянные территории», — отметил Милли.

По словам генерала, курс обучения ВСУ будет усложнен и займет от пяти до восьми недель, пишет Ura.ru. В частности, украинских военных научат использовать танки, артиллерию и «другое оружие» в комплексе для нанесения максимального ущерба, отмечает RT.

