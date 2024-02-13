Журналист Карлсон: Украине не победить даже с помощью Запада
Украина не сможет победить Россию даже с помощью стран Запада, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление американского журналиста Такера Карлсона.
По его словам, «украинские военные не смогут даже при поддержке Запада в сотни миллиардов долларов оттеснить российскую армию». У Киева нет промышленного потенциала. Он отсутствует и у США, и у НАТО, отметил журналист.
Кроме того, Украина испытывает голод в живой силе. Дальнейшая поддержка Западом Киева будет означать большие потери среди украинцев и деградацию экономики США, ФРГ и других стран-доноров.
Ранее Карлсон заявил, что Путин готов пойти на компромисс по Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru