Журналист Карлсон: Украине не победить даже с помощью Запада

По его словам, «украинские военные не смогут даже при поддержке Запада в сотни миллиардов долларов оттеснить российскую армию». У Киева нет промышленного потенциала. Он отсутствует и у США, и у НАТО, отметил журналист.

Кроме того, Украина испытывает голод в живой силе. Дальнейшая поддержка Западом Киева будет означать большие потери среди украинцев и деградацию экономики США, ФРГ и других стран-доноров.

Ранее Карлсон заявил, что Путин готов пойти на компромисс по Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

