Карлсон заявил, что Путин готов пойти на компромисс по Украине
Американский журналист Такер Карлсон заявил, что Владимир Путин готов пойти на компромисс по Украине. Об этом телеведущий заявил на саммите в Дубае, трансляция которого велась в социальной сети Х.
«Конечно», - сказал Карлсон, отвечая на вопрос о том, готов ли Путин пойти на диалог для разрешения конфликта.
Журналист признался, что пообщался с российским президентом после интервью, однако подробности диалога раскрывать не стал. Карслон подчеркнул, что работа заставляет любого лидера страны искать компромисс, и Путин в этом вопросе является дипломатом.
Карслон также во время выступления назвал Москву приятнее любого города в США. Его слова приводит Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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