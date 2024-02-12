Карлсон заявил, что Путин готов пойти на компромисс по Украине

Американский журналист Такер Карлсон заявил, что Владимир Путин готов пойти на компромисс по Украине. Об этом телеведущий заявил на саммите в Дубае, трансляция которого велась в социальной сети Х.

Медведев похвалил Карлсона за интервью с Путиным
«Конечно», - сказал Карлсон, отвечая на вопрос о том, готов ли Путин пойти на диалог для разрешения конфликта.

Журналист признался, что пообщался с российским президентом после интервью, однако подробности диалога раскрывать не стал. Карслон подчеркнул, что работа заставляет любого лидера страны искать компромисс, и Путин в этом вопросе является дипломатом.

Карслон также во время выступления назвал Москву приятнее любого города в США. Его слова приводит Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Kremlin.ru
ТЕГИ:УкраинаСпецоперацияВладимир Путин

Горячие новости

Все новости

партнеры