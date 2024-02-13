СМИ: Зеленский поедет в ЕС, чтобы ускорить передачу Киеву помощи

По данным агентства, глава государства намерен посетить Францию и Германию, поучаствовать в ежегодной Мюнхенской конференции по безопасности с 15 по 18 февраля. Зеленский, скорее всего, будет настаивать на переговорах о гарантиях безопасности.

Отмечается, что президент и руководство Вооруженных сил страны переложили вину за провал летнего контрнаступления на Запад, который медлит с поставками техники и боеприпасов.

Ранее советник главы офиса президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что причиной отставки главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного стало «невыполнение задач на фронте» в прошлом году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

