СМИ: Зеленский поедет в ЕС, чтобы ускорить передачу Киеву помощи

Украинский президент Владимир Зеленский планирует турне по западноевропейским странам, чтобы ускорить передачу военной помощи Киеву, сообщает Bloomberg.

Глава офиса Зеленского назвал контрнаступление ВСУ довольно успешным

По данным агентства, глава государства намерен посетить Францию и Германию, поучаствовать в ежегодной Мюнхенской конференции по безопасности с 15 по 18 февраля. Зеленский, скорее всего, будет настаивать на переговорах о гарантиях безопасности.

Отмечается, что президент и руководство Вооруженных сил страны переложили вину за провал летнего контрнаступления на Запад, который медлит с поставками техники и боеприпасов.

Ранее советник главы офиса президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что причиной отставки главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного стало «невыполнение задач на фронте» в прошлом году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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