СМИ: Зеленский поедет в ЕС, чтобы ускорить передачу Киеву помощи
Украинский президент Владимир Зеленский планирует турне по западноевропейским странам, чтобы ускорить передачу военной помощи Киеву, сообщает Bloomberg.
По данным агентства, глава государства намерен посетить Францию и Германию, поучаствовать в ежегодной Мюнхенской конференции по безопасности с 15 по 18 февраля. Зеленский, скорее всего, будет настаивать на переговорах о гарантиях безопасности.
Отмечается, что президент и руководство Вооруженных сил страны переложили вину за провал летнего контрнаступления на Запад, который медлит с поставками техники и боеприпасов.
Ранее советник главы офиса президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что причиной отставки главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного стало «невыполнение задач на фронте» в прошлом году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru