Замглавы МИД Украины попросил увеличить помощь Киеву в 10 раз

Замглавы МИД Украины Андрей Мельник заявил в своем Twitter-аккаунте, что военную помощь Киеву необходимо увеличить в 10 раз.

Шольц решил не обижаться на оскорбления украинского посла Андрея Мельника

Мельник поблагодарил союзников за военную помощь, но подчеркнул, что её недостаточно.

Замглавы украинского МИД призвал партнеров Украины пересечь все «красные линии» и отправить на поставки оружия Киеву один процент ВВП.

Ранее «Радиоточка НСН» сообщала, что Мельник назвал канцлера Олафа Шольца «обиженной ливерной колбасой».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ОружиеВСУУкраина

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