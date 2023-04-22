Замглавы МИД Украины попросил увеличить помощь Киеву в 10 раз
22 апреля 202321:03
Замглавы МИД Украины Андрей Мельник заявил в своем Twitter-аккаунте, что военную помощь Киеву необходимо увеличить в 10 раз.
Мельник поблагодарил союзников за военную помощь, но подчеркнул, что её недостаточно.
Замглавы украинского МИД призвал партнеров Украины пересечь все «красные линии» и отправить на поставки оружия Киеву один процент ВВП.
Ранее «Радиоточка НСН» сообщала, что Мельник назвал канцлера Олафа Шольца «обиженной ливерной колбасой».
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22 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru