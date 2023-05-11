Журналист Боско рассказал, зачем Зеленский может пойти на переговоры с Россией

Он не исключил, что глава государства готов предложить президенту России Владимиру Путину прекращение боевых действий ради сохранения лица. Из этого следует, что РФ оставит себе часть территории, тогда как Крым не подлежит обсуждению.

Отмечается, что президент бывшей советской республики опасается неудачи контрнаступления из-за задержек с поставкой танков и отказа США предоставлять истребители и системы вооружения большей дальности.

Ранее глава Госдепа США заявил, что Киев получил все вооружения для успешного наступления, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

