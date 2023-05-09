Блинкен заявил, что Киев получил все вооружения для успешного наступления
Украина обладает всеми вооружениями, необходимыми для успешного контрнаступления, сказал госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции с главой МИД Великобритании Джеймсом Клеверли, пишет РИА Новости.
Он напомнил, что Запад предоставил Киеву вооружения и обучил украинских военнослужащих. По словам Блинкена, важно, чтобы у командования ВСУ был план достижения успеха.
«По моей оценке, у них есть все необходимое по этим направлениям, чтобы и дальше быть успешными», - сказал глава Госдепа.
В беседе с «Радиоточкой НСН» эксперт бюро военно-политического анализа, подполковник запаса Павел Калмыков заявил, что контрнаступление ВСУ уже началось. По мнению эксперта, это выражается в ударах по российской гражданской инфраструктуре.
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