В бундесвере заявили об отсутствии условий для контрнаступления ВСУ
Генеральный инспектор вооруженных сил Германии (бундесвер) Карстен Бройер в интервью агентству DPA заявил, что условий для контрнаступления украинской армии пока нет.
По его словам, погодные условия еще не располагают к активным наступательным действиям. Он отметил, что почва в районе боевых действий остается болотистой и влажной.
«В последние недели еще не было условий для полномасштабного наступления», - констатировал генеральный инспектор бундесвера.
На прошлой неделе Бройер посетил Украину. Он встретился с главкомом ВСУ Валерием Залужным и министром обороны Алексеем Резниковым.
Член администрации Запорожской области Владимир Рогов ранее сообщил о попытке наступления ВСУ на ореховском направлении, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru