В бундесвере заявили об отсутствии условий для контрнаступления ВСУ

По его словам, погодные условия еще не располагают к активным наступательным действиям. Он отметил, что почва в районе боевых действий остается болотистой и влажной.

«В последние недели еще не было условий для полномасштабного наступления», - констатировал генеральный инспектор бундесвера.

На прошлой неделе Бройер посетил Украину. Он встретился с главкомом ВСУ Валерием Залужным и министром обороны Алексеем Резниковым.

Член администрации Запорожской области Владимир Рогов ранее сообщил о попытке наступления ВСУ на ореховском направлении, передает «Радиоточка НСН».

