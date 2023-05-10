В бундесвере заявили об отсутствии условий для контрнаступления ВСУ

Генеральный инспектор вооруженных сил Германии (бундесвер) Карстен Бройер в интервью агентству DPA заявил, что условий для контрнаступления украинской армии пока нет.

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По его словам, погодные условия еще не располагают к активным наступательным действиям. Он отметил, что почва в районе боевых действий остается болотистой и влажной.

«В последние недели еще не было условий для полномасштабного наступления», - констатировал генеральный инспектор бундесвера.

На прошлой неделе Бройер посетил Украину. Он встретился с главкомом ВСУ Валерием Залужным и министром обороны Алексеем Резниковым.

Член администрации Запорожской области Владимир Рогов ранее сообщил о попытке наступления ВСУ на ореховском направлении, передает «Радиоточка НСН».

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