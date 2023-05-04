Жители Киева рассказали о ночном ударе по военному заводу «Арсенал»
4 мая 202313:46
В ночь на 4 мая во время воздушной тревоги близ военного завода «Арсенал» в Киеве прозвучал мощный взрыв, сообщает ТАСС со ссылкой на местных жителей.
Один из очевидцев отметил, что взрыв произошел приблизительно в два часа ночи.
По его признанию, один взрыв был очень сильный, он был слышен на весь город. От ударной волны задрожали окна, беспорядочно сработала автомобильная сигнализация.
«Прилет был, предварительно, по «Арсеналу», завод очень много территории занимает», - заявил горожанин.
Другой очевидец отметил, что грохот был слышен во всем городе.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru