Жители Киева рассказали о ночном ударе по военному заводу «Арсенал»

Один из очевидцев отметил, что взрыв произошел приблизительно в два часа ночи.

По его признанию, один взрыв был очень сильный, он был слышен на весь город. От ударной волны задрожали окна, беспорядочно сработала автомобильная сигнализация.

«Прилет был, предварительно, по «Арсеналу», завод очень много территории занимает», - заявил горожанин.

Другой очевидец отметил, что грохот был слышен во всем городе.

