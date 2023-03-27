Боец «Вагнера» рассказал об украинской авиации над Артемовском
27 марта 202315:22
Украинская авиация стала редким явлением в небе над Артемовском, у Киева очень мало истребителей и вертолетов, рассказал РИА Новости боец ЧВК «Вагнер».
При этом российская авиация, по его оценке, отрабатывает «достаточно интенсивно».
«Украинская авиация встречается сейчас очень редко. В основном самолеты, вертолеты, но их осталось очень мало», - отметил боец.
Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что Минобороны обеспечивает безопасность группировки на флангах во время боевых действий на Украине..
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27 марта 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru