«Ждут решений Трампа»: На Западе признали, что Украине «придется уступить» территории
Генсек НАТО Рютте признал, что Киев терпит поражение на фронте и теряет территорию, Европа замерла в ожидании решений Трампа в рамках поддержки Украины.
Украина теряет территории и не может «стабилизировать фронт», признал генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в беседе с журналистами в рамках визита в Польшу.
В связи с этим он призвал страны альянса продолжать оказывать поддержку Киеву, чтобы как-то исправить эту ситуацию. С такими заявлениями новоиспеченный генсек выступает на постоянной основе, чем не перестает удивлять российскую сторону.
Так, официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя подобные призывы, отметила, что Рютте призывает не к деэскалации, а к продолжению «кровавой бойни».
«Все это подтверждает, что достижение мира в планы Запада не входит. Там по-прежнему намерены продолжать гибридную войну против России руками Украины и до последнего украинца», - заявила она.
СОБИРАЮТСЯ НА ВЫБОРЫ
При этом на Украине власти неожиданно начали переживать о политических последствиях конфликта. Так, президент Владимир Зеленский накануне сообщил, что с 1 декабря каждому гражданину Украины начнут выплачивать по одной тысяче гривен (около 2,3 тысячи рублей). Он назвал это «социальной программой» для поддержки «каждой украинской семьи» в период зимних холодов и отопительного сезона.
Такое решение напугало бывшего президента Украины Петра Порошенко. Он подсчитал, что такая щедрость Зеленского может привести к тому, что западные партнеры просто перестанут давать Киеву деньги.
По его словам, нынешние украинские власти уже думают о предстоящих выборах и «покупают» голоса избирателей социальными программами, а дела до ситуации на фронте им уже нет.
«Власть собирается на выборы, думает про выборы, а не про победу», - заключил он.
Президентские выборы на Украине могут состояться 25 мая 2025 года, сообщает Economist.
По данным журнала, разговоры о смене руководства вызваны падением морального духа в стране. Региональные избирательные штабы мобилизуются, начинается работа над списками кандидатов. Представители одного из вероятных соперников президента Украины Владимира Зеленского на выборах заявили изданию, что выборы нужны, но люди не делают публичные заявления по этому поводу, опасаясь жесткой реакции со стороны президентского офиса.
Согласно оценкам Economist, если бы выборы состоялись завтра, Зеленскому было бы трудно одержать на них победу, поскольку его не считают «бесспорным военным лидером». Лучшим выходом для него было бы уйти в отставку.
Не обойдется в украинских выборах и без участия США. Так, Вашингтон рассматривает возможность проведения на Украине президентских и парламентских выборов в 2025 году. Об этом сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки РФ. СВР отмечает, что американская сторона решила начать превентивную проработку вопросов, связанных с формированием условий для развертывания избирательной кампании.
БЕЗОПАСНОСТЬ ВАЖНЕЕ ТЕРРИТОРИЙ
На этом фоне все чаще звучит риторика о том, что Украина готова будет перестать претендовать на ряд своих бывших территорий.
Так, гарантии безопасности для Киева важнее территориального вопроса, заявил высокопоставленный украинский чиновник New York Times в контексте возможных переговоров о перемирии на фоне победы Трампа.
Избранный президентом США Дональд Трамп в своей предвыборной кампании делал ставку на решение украинского конфликта, обещал это сделать еще до января, когда официально вступят в силу его полномочия, теперь его решений ждет весь мир, особенно Украина и Европа.
При этом бывший директор Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов заявил НСН, что довести это дело до конца Трампу будет не так просто.
«Трамп в ходе своей избирательной кампании не скрывал, что станет его приоритетом во внешней политике. Он собирался урегулировать украинский кризис за короткие сроки – быстро и просто. Это вряд ли будет именно так. Те варианты, которые он предлагает, не устроят все стороны конфликта. Иначе может встать вопрос о каких-то навязанных договоренностях. Если Украину вынудят подписать то, с чем она не может быть согласна, это рождает очень опасное явление – реваншизм. Это может зреть годами и угрожать безопасности всей Европы. Это самая сложная проблема», - отметил он.
Западные союзники Киева уже готовятся к тому, что Украине придется уступить часть территорий в случае мирных переговоров с Россией, сообщает The Washington Post.
Как заявили представители Евросоюза и НАТО, мирные переговоры между Москвой и Киевом будут проходить не по принципу «земля в обмен на мир», а по принципу «земля в обмен на безопасность». Эта связано с тем, что РФ сейчас контролирует пятую часть территории Украины. В Европе фактически признали, что идея уступки Киевом территорий «перестала быть маргинальной».
БЕЗУМНАЯ ЕВРОПА
С другой стороны, немецкий политолог Александр Рар в интервью НСН заявил, что европейские лидеры будут готовы и дальше направлять Киеву миллиарды, а также пойти на эскалацию конфликта, если Дональд Трамп откажется поддерживать Украину.
«Если Трамп откажется, европейские страны будут дальше помогать Украине, даже идти на эскалацию, потому что западным лидерам кажется, что эскалация не настолько опасна. Я считаю это ошибкой, но западные элиты настроены на победу Украины и на проигрыш России. Будут пытаться это делать за счет урезания социальных бюджетов и других внутренних бюджетов. Это, конечно, некое безумие. Но Европа не хочет, чтобы Россия выиграла, потому что выигрыш России означает автоматически ослабление НАТО и изменение архитектуры Европы», - отметил он.
При этом Рар отметил, что Франция, Польша и Великобритания готовы усилить поддержку Киева, в то время как Шольц выступает против такого решения.
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