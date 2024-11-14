«Все это подтверждает, что достижение мира в планы Запада не входит. Там по-прежнему намерены продолжать гибридную войну против России руками Украины и до последнего украинца», - заявила она.

СОБИРАЮТСЯ НА ВЫБОРЫ

При этом на Украине власти неожиданно начали переживать о политических последствиях конфликта. Так, президент Владимир Зеленский накануне сообщил, что с 1 декабря каждому гражданину Украины начнут выплачивать по одной тысяче гривен (около 2,3 тысячи рублей). Он назвал это «социальной программой» для поддержки «каждой украинской семьи» в период зимних холодов и отопительного сезона.

Такое решение напугало бывшего президента Украины Петра Порошенко. Он подсчитал, что такая щедрость Зеленского может привести к тому, что западные партнеры просто перестанут давать Киеву деньги.

По его словам, нынешние украинские власти уже думают о предстоящих выборах и «покупают» голоса избирателей социальными программами, а дела до ситуации на фронте им уже нет.

«Власть собирается на выборы, думает про выборы, а не про победу», - заключил он.

Президентские выборы на Украине могут состояться 25 мая 2025 года, сообщает Economist.

По данным журнала, разговоры о смене руководства вызваны падением морального духа в стране. Региональные избирательные штабы мобилизуются, начинается работа над списками кандидатов. Представители одного из вероятных соперников президента Украины Владимира Зеленского на выборах заявили изданию, что выборы нужны, но люди не делают публичные заявления по этому поводу, опасаясь жесткой реакции со стороны президентского офиса.

Согласно оценкам Economist, если бы выборы состоялись завтра, Зеленскому было бы трудно одержать на них победу, поскольку его не считают «бесспорным военным лидером». Лучшим выходом для него было бы уйти в отставку.

Не обойдется в украинских выборах и без участия США. Так, Вашингтон рассматривает возможность проведения на Украине президентских и парламентских выборов в 2025 году. Об этом сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки РФ. СВР отмечает, что американская сторона решила начать превентивную проработку вопросов, связанных с формированием условий для развертывания избирательной кампании.