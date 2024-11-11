«Расставят мины»: Климов заявил, что команда Байдена «навредит» Трампу до января
Андрей Климов заявил НСН, что команда Трампа понимает «подлинные настроения Москвы» по Украине.
Команда Дональда Трампа понимает «подлинные настроения Москвы» по Украине, а Владимир Путин недавно обозначил все условия еще раз, заявил заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов в разговоре с НСН. При этом он отметил, что у руля США до января будет команда Байдена, которая попытается порушить планы Трампа.
Избранный президентом США Дональд Трамп позвонил Владимиру Путину в четверг, 7 ноября, и обсудил с ним возможность прекращения конфликта на Украине, пишет Washington Post со ссылкой на свои источники. Утверждается, что Трамп сказал своему окружению, что поддержит сделку, по которой Россия сохранит часть территории, которую получила во время конфликта. В Кремле информацию о переговорах не подтверждали. Климов подчеркнул, что Трамп и так знает все условия Москвы.
«Господин Трамп является избранным президентом, но главой США пока остается Байден, это будет продолжаться до конца января. Демократическая партия может навредить до этого момента, они именно на это и настроены. Действующая администрация Байдена может поставить такие мины замедленного действия, что потом долго будет необходимо их разминировать. Сейчас у них просто внутренние разборки в партии, кто виноват и что делать. У них пока нервозная обстановка, похожая на панику. Там есть люди, которые из карьерных соображений в эту партию пришли. А теперь карьерные соображения могут им диктовать необходимость переметнуться. Довольно знаковые демократы еще до выборов перебрались в команду Трампа, могу про Кеннеди напомнить. Маск тоже раньше топил за демократов, а теперь плотно вошел в команду Трампа», - отметил он.
По его словам, Трамп знает все условия Москвы, остается только дождаться, как он использует это на практике.
«Надо понимать, что газета Washington Post собирает слухи, сплетни политические, показывает свою значимость. Через них часто вбросы осуществляются. Владимир Владимирович Путин все открыто и публично объяснил во время заседания клуба «Валдай». Позиция России зависит от наших национальных интересов, решения мы принимаем именно по такому принципу. Среди людей, которые работают с Трампом, есть люди, которые понимают реальность и подлинные настроения в Москве. Нашу точку зрения они знают. Что из этого на практике проявится, мы посмотрим», - заключил собеседник НСН.
Ранее президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский отмечал, что Трамп, вероятно, встретится с Путиным для поиска компромисса по Украине, передает «Радиоточка НСН».
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