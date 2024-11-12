«Денег нет, цель – есть»: ЕС готов тратить миллиарды на Украину без Трампа

Если избранный президент США Дональд Трамп откажется поддерживать Украину, европейские лидеры будут готовы и дальше направлять Киеву миллиарды, а также пойти на эскалацию конфликта, заявил немецкий политолог Александр Рар в интервью НСН.

Пока избранный президент США Дональд Трамп активно созванивается с мировыми лидерами, в Европе решают, что им делать с помощью Украине, если она останется без поддержки США. В частности, возможный преемник канцлера ФРГ Олафа Шольца, оппозиционер Фридрих Мерц обещает выдвинуть ультиматум России: либо Москва прекращает боевые действия, либо Киев получит крылатые ракеты Taurus и разрешение на нанесение ударов по территории РФ. Рар отметил, что европейские лидеры поставили перед собой четкую цель.