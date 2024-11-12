«Денег нет, цель – есть»: ЕС готов тратить миллиарды на Украину без Трампа
Европейские страны смогут долго поддерживать Украину, урезав бюджеты в своих странах на социальные и другие нужды населения, отметил в эфире НСН Александр Рар.
Если избранный президент США Дональд Трамп откажется поддерживать Украину, европейские лидеры будут готовы и дальше направлять Киеву миллиарды, а также пойти на эскалацию конфликта, заявил немецкий политолог Александр Рар в интервью НСН.
Пока избранный президент США Дональд Трамп активно созванивается с мировыми лидерами, в Европе решают, что им делать с помощью Украине, если она останется без поддержки США. В частности, возможный преемник канцлера ФРГ Олафа Шольца, оппозиционер Фридрих Мерц обещает выдвинуть ультиматум России: либо Москва прекращает боевые действия, либо Киев получит крылатые ракеты Taurus и разрешение на нанесение ударов по территории РФ. Рар отметил, что европейские лидеры поставили перед собой четкую цель.
«Если Трамп откажется, европейские страны будут дальше помогать Украине, даже идти на эскалацию, потому что западным лидерам кажется, что эскалация не настолько опасна. Я считаю это ошибкой, но западные элиты настроены на победу Украины и на проигрыш России. Они, к сожалению, живут и действуют по принципу «Что не должно быть, не может быть», то есть Россия просто не может выиграть. Фактически с точки зрения западных стран – это (Россия – ред. НСН) уже не Советский Союз, а слабая держава и так далее. Они считают, что Украина – это часть Запада, и она должна выиграть», - сказал Рар.
Политолог считает, что европейские страны смогут долго поддерживать Украину, урезав бюджеты в своих странах на социальные и другие нужды населения.
«Европейские страны смогут очень долго поддерживать Украину вооружением и деньгами. Денег нет, но цель поставлена – Украина не может проиграть, она ни в коем случае не должна сдавать территорию России. И эта цель приоритетная. Чтобы ее достичь, будут сброшены миллиарды на Украину и будет дальше поставляться оружие. Будут пытаться это делать за счет урезания социальных бюджетов и других внутренних бюджетов. Это, конечно, некое безумие. Но Европа не хочет, чтобы Россия выиграла, потому что выигрыш России означает автоматически ослабление НАТО и изменение архитектуры Европы. А это для европейцев очень важный вопрос. Если архитектура будет меняться, вдруг российский фактор будет играть совсем другую роль, чем он играл за последние 30 лет? Вот этого Европа просто насмерть не хочет», - указал собеседник НСН.
При этом Рар отметил, что Франция, Польша и Великобритания готовы усилить поддержку Киева, в то время как Шольц выступает против такого решения.
«Мы видим, что самые главные лидеры Европы собрались в Париже, правда без Шольца – Туск (Дональд, премьер-министр Польши – ред. НСН), Макрон (Эммануэль, президент Франции – ред. НСН), английский премьер Кир Стармер – и фактически решают усилить вооружение Украины. Шольц против, но все равно он готов дать еще три миллиарда Украине на покупку оружия. Думаю, что немецкие власти на это согласятся. У меня лично все надежды только, как это ни звучит странно и абсурдно, на Дональда Трампа, что он что-то придумает, чтобы остановить конфронтацию в Украине. Во всяком случае, со стороны Запада: будет договариваться и, может быть, каким-то образом сможет усмирить пыл некоторых наших европейцев», - добавил он.
Ранее газета The Telegraph, ссылаясь на источники в британском правительстве, сообщила, что Макрон и Кир Стармер в «последний раз» попробуют убедить действующего американского лидера Джо Байдена до завершения полномочий снять запрет вооруженным силам Украины на удары ракетами Storm Shadow вглубь территории России. Согласно данным, на встрече лидеры стран обсудят, как Дональд Трамп изменит политику США по Украине, передает «Радиоточка НСН».
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