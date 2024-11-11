СВР: США рассматривают возможность организовать выборы на Украине в 2025 году
США рассматривают возможность проведения на Украине президентских и парламентских выборов в 2025 году. Об этом сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки РФ.
По данным спецслужбы, американский Госдепартамент прорабатывать варианты «смены при необходимости» действующего киевского руководства. В качестве одного из легитимных способов устранить «чрезмерно зарвавшегося» президента Украины Владимира Зеленского Вашингтон может организовать выборы на фоне продолжения боевых действий с Россией. СВР отмечает, что американская сторона решила начать превентивную проработку вопросов, связанных с формированием условий для развертывания избирательной кампании.
«На первом этапе предполагается через американские "демократизаторские" фонды и "мозговые центры" стимулировать подконтрольные им структуры украинского гражданского общества выступить с соответствующей инициативой», — указали в спецслужбе.
Кандидатов будут согласовывать с Госдепартаментом, при этом НПО из США отберут местные организации для мониторинга выборов. По данным СВР, финансируемые Западом украинские «гражданские активисты» начали обсуждать создание новой партии, которая должна занять проамериканскую нишу и пройти в Верховную раду, став элементом системы сдерживания Киева.
Как отметили в спецслужбе, активность Вашингтона свидетельствует, что судьба Украины и ее «марионеточного» руководства будет и дальше решаться в американских высоких кабинетах.
Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник предположил, что выборы на Украине пройдут не ранее весны следующего года, при этом они будут «имитацией» с запрограммированным результатом, пишет Ura.ru.
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